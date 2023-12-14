Зеленский: нерешительность лидеров ЕС будет победой Путина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае нерешительности лидеров Евросоюза результаты саммита ЕС будут победой Владимира Путина. Об этом говорилось в выступлении Зеленского на заседании Европейского совета, сообщает из Брюсселя корреспондент «Европейской правды».

Президент Украины выступил перед лидерами ЕС по видеосвязи по приглашению президента Евросовета Шарля Мишеля.

Владимир Зеленский заявил, что с начала 2023 года Россия не получила весомых достижений ни на поле боя, ни на международной арене, и призвал европейских лидеров избежать изменения этого тренда из-за своей неспособности принять решение на саммите в Брюсселе.

«Сегодня – день, когда решимость будет или в Брюсселе, или в Москве. Люди в Европе не поймут, если «наградой» за встречу в Брюсселе станет довольная улыбка Путина», – заявил он.

Президент подчеркнул, что перед началом саммита провел ряд переговоров с лидерами ЕС и «не услышал ни одного контраргумента, почему бы нам не реализовать план, согласованный всей Европой». Президент не стал упоминать ни одной фамилии, но из контекста следует, что речь идет о Викторе Орбане, которому Зеленский задавал именно такой вопрос.

Владимир Зеленский считает, что результатом саммита должно быть решение о согласии на тот календарный план начала движения Украины в ЕС, который ранее одобрила Еврокомиссия.

«Был четкий график для ЕС – сегодня день для политического решения в ответ на то, чего мы достигли. Речь идет об открытии переговоров о вступлении с Украиной. А в марте следующего года – об утверждении переговорных рамок для продвижения вперед», – напомнил он, призвав лидеров подтвердить этот график.

Также президент Украины, не называя имени Орбана, поставил под сомнение его многократные утверждения о том, что Украина якобы не выполнила своих обязательств.

«В прошлом году Украина получила четкие рекомендации, как двигаться дальше. Мы приняли ключевые законы. Вы все – я подчеркиваю: все – хорошо знаете, что мы выполнили все обязательства», – заявил он.

Напомним, что по словам венгерского лидера Виктора Орбана, он «не видит причин» для переговоров с Украиной.