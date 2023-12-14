Премьер Грузии приглашает граждан отпраздновать решение о предоставлении статуса

Завтра, 15 декабря, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили приглашает общественность на площадь Свободы, чтобы отпраздновать исторический факт предоставления стране статуса кандидата. Об этом Гарибашвили заявил на брифинге, состоявшемся в администрации правительства, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

«Я хотел бы пригласить вас всех завтра, 15 декабря, в 17:00 на площадь Свободы, чтобы мы вместе отметили эту историческую победу нашей страны и нашего народа. Завтрашний день должен быть днем общего, национального праздника и общей победы», - сказал Гарибашвили.

Премьер-министр поблагодарил всех тех людей, которые «заложили по кирпичику в дело этой исторической победы и принесли эту победу народу».

Он также поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Европейского совета Шарля Мишеля, еврокомиссара Оливера Вархели и лидеров всех 27 стран-членов ЕС за предоставление Грузии статуса ЕС.

«Это действительно достойный статус, которого наши власти добились для нашей страны и для нашего народа. Мы боролись, мы победили. Я хочу выразить свою искреннюю благодарность нашим европейским друзьям. Прежде всего, я хотел бы начать со своей благодарности госпоже Урсуле фон дер Ляйен, я хотел бы поблагодарить господина Шарля Мишеля, который сейчас позвонил мне и лично поздравил меня с сегодняшним днем и этой исторической победой, и я также имею честь передать его поздравления грузинскому народу. Я хотел бы выразить особую благодарность мистеру Вархели, который был вовлечен все это время и был одним из главных болельщиков наряду с г-жой Урсулой и г-ном Шарлем Мишелем. Главное, хочу поблагодарить лидера каждой из 27 стран ЕС за единодушную поддержку и доверие», - заявил Гарибашвили.