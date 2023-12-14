Премьер Грузии приглашает граждан отпраздновать решение о предоставлении статуса

Завтра, 15 декабря, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили приглашает общественность на площадь Свободы, чтобы отпраздновать исторический факт предоставления стране статуса кандидата. Об этом Гарибашвили заявил на брифинге, состоявшемся в администрации правительства, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«Я хотел бы пригласить вас всех завтра, 15 декабря, в 17:00 на площадь Свободы, чтобы мы вместе отметили эту историческую победу нашей страны и нашего народа. Завтрашний день должен быть днем общего, национального праздника и общей победы», - сказал Гарибашвили.
Премьер-министр поблагодарил всех тех людей, которые «заложили по кирпичику в дело этой исторической победы и принесли эту победу народу».
Он также поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Европейского совета Шарля Мишеля, еврокомиссара Оливера Вархели и лидеров всех 27 стран-членов ЕС за предоставление Грузии статуса ЕС.
«Это действительно достойный статус, которого наши власти добились для нашей страны и для нашего народа. Мы боролись, мы победили. Я хочу выразить свою искреннюю благодарность нашим европейским друзьям. Прежде всего, я хотел бы начать со своей благодарности госпоже Урсуле фон дер Ляйен, я хотел бы поблагодарить господина Шарля Мишеля, который сейчас позвонил мне и лично поздравил меня с сегодняшним днем и этой исторической победой, и я также имею честь передать его поздравления грузинскому народу. Я хотел бы выразить особую благодарность мистеру Вархели, который был вовлечен все это время и был одним из главных болельщиков наряду с г-жой Урсулой и г-ном Шарлем Мишелем. Главное, хочу поблагодарить лидера каждой из 27 стран ЕС за единодушную поддержку и доверие», - заявил Гарибашвили.
- Изначально власти Грузии планировали внести заявку на членство в Европейский Союз в 2024 году. Однако планы изменились после начала российского вторжения в Украину, когда украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.
- Партнеры Киева по Ассоциированному трио, Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС 3 марта. Документ от имени Грузии подписал премьер Ираклий Гарибашвили.
- В мае 2022 года Грузия заполнила опросники, на основании которых в Брюсселе рассмотрели вопрос возможного вступления страны в Евросоюз. 18 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС и заявила, что Грузии статус будет присвоен только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
- Брюссель при этом признал европейскую перспективу Грузии, что в Тбилиси назвали «историческим решением». 23 июня рекомендации Еврокомиссии утвердили лидеры стран ЕС.
- В июне 2023 года Еврокомиссия опубликовала промежуточный отчет, согласно которому Грузия полностью выполнила лишь три из 12 рекомендаций для получения статуса страны-кандидата (избрание независимого народного защитника; гендерное равноправие; выполнение решений Европейского суда по правам человека). В правительстве Грузии же заявляли, что страна выполнила почти все рекомендации для получения статуса кандидата. Выполнению одного условия – деполяризации – помешала «радикальная оппозиция», утверждали власти.
- В ноябре 2023 года Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. В докладе о расширении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, указаны девять приоритетов, которые предстоит реализовать Тбилиси.
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