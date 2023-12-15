Цхинвальский суд начал рассматривать дело обвиняемого в убийстве экс-вагнеровца

Цхинвальский городской суд начал рассматривать дело бывшего «вагнеровца» Георгия Сиукаева, обвиняемого в убийстве Сослана Валиева (Цугри).

По материалам следствия, 17 апреля текущего года Сиукаев ударил Валиева ножом на перекрестке улиц Сталина и Хетагурова в Цхинвали.

Удар пришелся в бедро, молодой человек потерял много крови и умер в больнице. На второй день после убийства Сиукаев добровольно явился с повинной.

Перед заседанием мать Сослана Валиева Ангелина Туаева сказала изданию «Сапа»: единственное, чего она хочет услышать от подозреваемого, это ответ на вопрос — за что был убит ее сын.

Судья Оксана Кокоева начала заседание с допроса свидетелей. Первой была вызвана врач «скорой» Виолетта Джагаева, которая рассказала, как забирали в больницу Сослана Валиева. По ее словам, Валиев сказал, что ему лучше, когда он оказался в карете, давление и пульс были нормальными. Посмотреть рану Сослан врачам не разрешил и не дал снять с себя две пары брюк.

На это обратили внимание подсудимый Георгий Сиукаев и его адвокат Алан Баззаев. Сиукаев указал врачу на то, что они должны были разрезать штаны и осмотреть рану. На это Виолетта Джагаева ответила, что крови почти не было.

Когда сотрудники больницы рассказывали о реабилитационных мероприятиях, мать Сослана Валиева не смогла сдержать слез. Она заявила суду, что в тот день на ее сыне не было двух пар штанов.

«Они не оказали ему помощь, иначе бы он выжил», — сказала она.

После этого Георгий Сиукаев попросил слово, чтобы извиниться перед семьей Сослана Валиева.

«Это трагедия и для вас, и для нас. Оказал бы ему первую помощь, я ведь на войне был, но в темноте не увидел, что ранил его. Мне так же, как и вам тяжело», — сказал Сиукаев.

Подсудимый добавил, что конфликт с Сосланом начался из-за того, что «вагнеровец» «хотел поругать» молодого человека, когда тот матерился, передает «Сапа».