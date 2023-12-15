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Парламент Грузии утвердил госбюджет на 2024 год

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Парламент Грузии на пленарном заседании 15 декабря утвердил госбюджет на 2024 год 83 голосами, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Основные макроэкономические показатели:

  • В 2024 году ожидается, что рост ВВП составит 5,2%, дефицит – 2,5%, дефлятор – на уровне 3%.
  • Показатель инфляции составит 2,8%.
  • Номинальный ВВП в 2024 году ожидается в размере 85,4 миллиарда лари (32 миллиарда долларов).
  • ВВП на душу населения составит более 22 тысяч лари (8,5 тысячи долларов).
  • Поступления в бюджет, как ожидается, составят 24,5 миллиарда лари (около 9 миллиардов долларов), что на 2,2 миллиарда лари больше, чем в 2023 году.

Согласно документу, финансирование силовых ведомств – Минобороны, МВД и Службы госбезопасности Грузии – вырастет на 254 миллиона лари (более 94 миллионов долларов).

  • Бюджет Министерства обороны Грузии – 1,38 миллиарда лари (511 миллионов долларов), что на 110 миллионов лари больше, чем в текущем году.
  • Бюджет МВД Грузии в 2024 году – 1,26 миллиарда лари (466 миллионов долларов), что на 114 миллионов лари больше, чем в текущем году.
  • Бюджет Службы государственной безопасности Грузии – 210 миллионов лари (78 миллионов долларов), что на 30 миллионов лари больше, чем за 2023 год.

Главным приоритетом властей Грузии в 2024 году останутся здравоохранение, социальные расходы и образование.

Финансирование Минздрава составит 7,8 миллиарда лари (2,9 миллиарда долларов), что на 692 миллиона лари больше показателей текущего года.

Бюджет Министерства образования и науки Грузии в 2024 году определен в 2,5 миллиарда лари (925 миллионов долларов), что на 422 миллиона лари больше показателей 2023 года.

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