Патриарх Грузии: Сегодня исключительный день – поздравляю и благословляю

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй распространяет заявление в связи с предоставлением стране статуса кандидата в члены ЕС.

Патриарх поздравляет Грузию с «исключительным днем» и отмечает, что в получение статуса кандидата вложены большие усилия нынешней власти, старание народа и труд многих людей, кроме того, в прокладывание этого пути внесли свой вклад все власти Грузии с момента восстановления независимости, передает «ИнтерпрессНьюс».

«Сегодня исключительный день, поскольку получение статуса кандидата в члены ЕС открывает новые возможности для политической стабильности внутри страны и повышения статуса в международных отношениях; а также для культурного, научного, технического и экономического прогресса.

Надеемся, что этот союз будет взаимообогащающим и способствующим укреплению христианских традиций и духовных ценностей нашей страны.

В получение статуса кандидата вложены огромные усилия нашей нынешней власти, старания нашего народа и труд многих людей; в прокладывание этого пути внесли свой вклад все власти Грузии с момента восстановления независимости Поздравляю и благословляю

Да ниспошлет Господь Грузии с помощью Пресвятой Богородицы единство, мир и успешное будущее», - говорится в заявлении Католикоса-патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхетского и Тбилисского, митрополита Пицундского, Сухумского и Абхазского Илии Второго, которое служба по связям с общественностью патриархии распространяет в соцсети.