«Грузинский легион»: борьба за независимость Грузии и Украины не была напрасной

Командир воюющего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили прокомментировал предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС. По словам Мамулашвили, это означает, что борьба за независимость Грузии и Украины не была напрасной.

«Ребята очень счастливы - прежде всего, потому, что все здесь - идеологи, все - люди, которые одержимы идеей европейской интеграции Грузии. Все очень мотивированы этим, потому что, несмотря ни на что, несмотря на препятствующие условия, Грузия по-прежнему движется к проевропейскому контексту, в котором мы хотим, чтобы Грузия оставалась.

Это <для нас> означает, что принесенная в жертву чья-либо жизнь, идея единства и независимости Грузии и Украины не напрасны. Бойцы внесли наибольший вклад в продолжение этого пути хотя бы той или иной страны», - заявил командир «Грузинского легиона», передает SOVA.

Совет Европы - лидеры 27-ми стран-членов ЕС - 14 декабря решил предоставить Грузии статус кандидата в Евросоюз, а Украине и Молдове предоставил право начать переговоры о вступлении в ЕС. Решение озвучил президент Евросовета Шарль Мишель.