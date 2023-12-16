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Глава абхазского МИДа посетил Ливанскую Республику

Инал Ардзинба и Александр Рудаков
Инал Ардзинба и Александр Рудаков

В рамках рабочих поездок в страны Ближнего Востока министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба посетил Ливанскую Республику.

В Бейруте прошла встреча Ардзинба с послом России в Ливане Александром Рудаковым.

Были рассмотрены актуальные возможности для установления диалога между Абхазией и Ливаном в различных измерениях, сообщает пресс-служба Медиацентра.

Развитие двусторонних торгово-экономических отношений Инал Ардзинба обсудил с сопредседателем ливанской части Российско-Ливанского делового совета Жаком-Жаном Саррафом, руководителем Торговой палаты Бейрута Мохамедом Шусером, гендиректором международной предпринимательской ассоциации Ливана Мохамедом Дарвичем.

  • Напомним, что Ливан не признает независимости Абхазии. Грузия и Ливан установили дипломатические отношения в 1993 году.

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