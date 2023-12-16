В селе Царчи Гальского района прошли похороны Темура Карбая

Гражданин Грузии Темур Карбая был похоронен в селе Царчи Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия сегодня, 16 декабря, сообщает НПО «Движение за Абхазию».

По информации организации, тело погибшего было осмотрено и установлено, что Карбая скончался из-за травм, полученных в результате избиения. Родственники Тимура Карбая в первые дни трагедии утверждали, что ему были нанесены множественные увечья.

Напомним, 9 декабря в Абхазии был до смерти избит сотрудниками местной милиции житель города Гали Темур Карбая. Мужчина 43 лет скончался по пути в местную больницу. Информацию об этом распространили НПО «Движение за Абхазию» и лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава.

По информации оппозиционного телеканала «Формула», по делу об убийстве гражданина Грузии Темура Карбая 9 декабря в Гали задержаны до 10-ти сотрудников милиции. Среди них есть и сотрудники криминальной милиции.

Осудили убийство гражданина Грузии в Абхазии президент Грузии и спикер парламента Грузии. В СГБ Грузии заявили, что представители абхазских властей подтвердили факт смерти гражданина Грузии в Гали. Однако в Абхазии не подтвердили попытку незаконного задержания убитого сотрудниками гальской милиции Темура Карбая.