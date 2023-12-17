В Тбилиси более 12 тысяч абонентов остались без газа из-за аварии

Тысячи семей в тбилисском районе Дигоми остались без газа из-за аварии, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.

«Подача газа 12 250 абонентам в Дигомском массиве прекращена из-за аварии. Одна частная компания при рытье земли повредила газопровод среднего давления», – сказано в сообщении.

По данным компании, подачу газа начнут возобновлять со второй половины дня 17 декабря. Полностью оно будет восстановлено к концу дня.

Tbilisi Energy приносит извинения за неудобства, создавшиеся «независимо от нее».

Компания призывает к осторожности. Абонентов просят не оставлять краны газовых установок в открытом состоянии.