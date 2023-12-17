Гахария: Статус кандидата в ЕС - заслуга людей, павших жертвами оккупации РФ

Экс-премьер и лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария говорит, что «статус кандидата является заслугой тех людей, которые пожертвовали своими жизнями в борьбе против российской оккупации», пишет SOVA.

«Это было абсолютно непонятно и неприемлемо, когда две радикальные партии - одна во власти, а другая - в радикальной оппозиции, прежде всего, связывают это достижение страны с именами своих лидеров, это было абсолютно неприемлемо. «Нацдвижение» утверждает, что заслуга Михаила Саакашвили в том, что Грузия получила статус кандидата в ЕС, а «Мечта» говорит о своем вожде (олигарх Бидзина Иванишвили - ред.).

Никто не вспомнил ни Анцухелидзе, ни Гинтури. Люди, которые последние 30 лет пожертвовали своими жизнями, чтобы их страна достойно стала членом Европейского союза. Они не вспомнили Татунашвили, они не вспомнили Отхозория. Они не вспомнили этих людей, вместо этого они вспомнили своих вождей», - говорит Гахария.