Гарибашвили: 20% территории Украины уже оккупированы

Разрушительная война в Украине продолжается по сей день, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя отчет о работе, проделанной в 2023 году.

«С тех пор, как эту войну начала в Украине Российская Федерация, 20% территории Украины уже оккупированы. И мы видим, что сегодня война не прекращается. В результате этой войны уже погибли сотни тысяч людей, миллионы людей покинули территорию Украины: речь идет о 10 миллионах, 10 миллионов украинцев покинули Украину и столько же, около 10 миллионов переместились внутри страны. Это трагедия, постигшая дружественный украинский народ. Мы помогали нашим украинским друзьям, чем могли, мы помогали нашему братскому украинскому народу, мы помогали многим беженцам из Украины, чем могли», – сказал Гарибашвили.

Премьер Грузии добавил, что в результате этой войны меняется миропорядок, сформированный после Второй мировой войны и после распада Советского Союза.

«Никто точно не знает, чем закончится война и какие последствия окончание этой войны будет иметь для архитектуры европейской безопасности в целом, для нашего региона. Как будет формироваться новый мировой порядок? Вызов налицо, мы столкнулись с ним в 2008 году», – добавил он.

Гарибашвили уверен, что если бы Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» были у власти в 2008 году, «этой войны не произошло бы».