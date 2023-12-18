В грузинских клиниках бесплатно обслужили около 1500 жителей Абхазии и ЮО

Около 1500 жителей самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии – получили в текущем году бесплатное медобслуживание в грузинских клиниках. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя отчет о проделанной работе.

По информации главы грузинского правительства, около 1400 пациентов обслужила клиника в селе Рухи Зугдидского муниципалитета.

Кроме того, жители оккупированных территорий без экзаменов поступают в грузинские вузы, заявил Гарибашвили.