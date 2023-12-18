В грузинских клиниках бесплатно обслужили около 1500 жителей Абхазии и ЮО

Около 1500 жителей самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии – получили в текущем году бесплатное медобслуживание в грузинских клиниках. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя отчет о проделанной работе.
По информации главы грузинского правительства, около 1400 пациентов обслужила клиника в селе Рухи Зугдидского муниципалитета.
Кроме того, жители оккупированных территорий без экзаменов поступают в грузинские вузы, заявил Гарибашвили.
- В ноябре глава грузинского Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что в республиканской больнице в Рухи открыты отделения нейрохирургии, общей хирургии, челюстно-лицевой хирургии, травматологии, урологии, торакальной хирургии, кардиологии и т.д. Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием и укомплектовано как местными специалистами, так и приглашенными медиками из других городов Грузии. Клиника в Рухи была открыта в 2020 году, она расположена в нескольких километрах от Ингурского моста.
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