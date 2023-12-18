Министр внутренних дел Германии прибыла в Грузию

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер вместе с делегацией впервые посещает с официальным рабочим визитом Грузию, сообщает «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

В Тбилисском международном аэропорту федерального министра встречали заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе и чрезвычайный и полномочный посол Грузии в ФРГ Леван Изория.

В рамках визита Нэнси Фезер проведет встречу с министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури.

«Следует отметить, что 15 декабря этого года парламент Германии принял законодательный акт о признании Грузии безопасной страной происхождения. Это решение правительства Германии подтверждает, что Грузия является правовым и демократическим государством, где обеспечивается должная защита прав человека.

В рамках визита планируется подписать соглашение о миграции и мобильности между правительством Грузии и правительством Федеративной Республики Германия. Соглашение направлено на усиление сотрудничества между Грузией и Федеративной Республикой Германия в направлении трудовой миграции и образования, в тоже время, для грузинских студентов и исследователей с большей интенсивностью будут осуществляться программы обучения и стажировок. Помимо вышеперечисленного, соглашение предусматривает усиление борьбы с нелегальной миграцией, что подразумевает укрепление сотрудничества в направлении обеспечения реадмиссии и реинтеграции тех граждан Грузии, которые нарушат режим безвизового сообщения. Следует отметить, что программа реадмиссии успешно реализуется с 1 марта 2011 года, после того, как вступило в силу подписанное между Грузией и Евросоюзом в 2010 году соглашение о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения», - отмечается в информации, распространенной пресс-службой МВД.