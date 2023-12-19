Конституционный суд Грузии подтвердил право на проведение стихийных митингов

В Грузии признали неконституционным требование о предварительном уведомлении властей о проведении протестных акций, сообщили в офисе Народного защитника.

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск омбудсмена, в котором оспаривалась норма закона «О собраниях и манифестациях», обязывающая участников акций уведомить исполнительные органы муниципалитета не позднее, чем за 5 дней до проведения собрания.

В иске указывалось, что заранее предупредить о стихийной манифестации невозможно, передает агентство «Новости-Грузия».

Конституционный суд счел, что 21-я статья Конституции Грузии о свободе собраний распространяется как на заранее спланированные, так и на стихийные манифестации. Было подчеркнуто, что в отдельных случаях «немедленное выражение общественной реакции» гарантирует эффективность протеста.

По мнению Конституционного суда, «исторический опыт Грузии демонстрирует, что право на собрания и демонстрации имеет особое значение для грузинского общества». В решении суда отмечается, что «на протяжении десятилетий публичные собрания были эффективным и часто используемым средством защиты государственных интересов, формирования общественного мнения, выражения протеста, объединения или борьбы вокруг идей, ценностей».