Спецпредставитель генсека НАТО проводит встречи в Тбилиси

Специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина находится с визитом в Грузии.

Коломина встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, а также с представителями оппозиции.

По информации пресс-службы грузинского правительства, Гарибашвили поблагодарил спецпредставителя НАТО за его поддержку и отметил, что европейская и евроатлантическая интеграция Грузии является одним из главных приоритетов внешней политики и политики безопасности страны.

Спикер парламента Шалва Папуашвили написал в соцсети, что провел «плодотворную встречу» с Хавьером Коломина.

«Двусторонние отношения между НАТО и Грузией развиваются позитивно», – сказал он.

Папуашвили выразил надежду, что поддержка НАТО Грузии станет «максимально ощутимой».