Коломина: НАТО хочет видеть в Грузии работающую должным образом демократию

Спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что для Альянса демократия фундаментальна, и военно-политический блок хочет видеть в Грузию демократию, которая работает должным образом, тем более в контексте предстоящих парламентских выборов 2024 года.

«Демократия является фундаментальной для нас, она имеет принципиальную ценность для Североатлантического Альянса. И мы хотим видеть, что демократия работает так, как должна. Так что выборы - это большая часть демократий, они должны проводиться честным, конкурентным образом. Это послание, которое я передал президенту, премьер-министру, министрам.

Это <тема выборов> было частью беседы с представителями оппозиции, но я думаю, что насколько важны выборы, настолько важна роль оппозиции и правительства. Демократия функционирует, когда все мы, все граждане, работаем сообща. Итак, с моей точки зрения, правительство и оппозиция несут общую ответственность. Я ожидаю, что 2024 год будет очень важным для грузин - из-за реформ, о которых я упомянул, но также и потому, что 2024 год закончится выборами, и мы надеемся увидеть реальную, живую демократическую практику», - сказала Коломина.

Спецпредставитель генсека НАТО также коснулся решения о предоставлении стране статуса кандидата в ЕС.

«Это мой шестой визит в регион и мой второй визит в Грузию в 2023 году. Это очень счастливый визит, потому что я очень рад. Я поздравил грузинский народ и грузинских официальных лиц с решением о предоставлении статуса кандидата в ЕС во время встреч, которые у меня были. Я думаю, что это очень хорошая новость, исторический момент для Грузии! Это также хорошая новость для международного сообщества. Я думаю, что это открывает момент, которым мы должны воспользоваться в 2024 году. 2024 год будет таким же критически важным, каким было это решение. Мы ожидаем, что Грузия выполнит 9 приоритетов Еврокомиссии - реформы, которые должны быть осуществлены, чтобы соответствовать требованиям, которые также есть у НАТО», - заявил спецпредставитель генсека Альянса.

Коломина отметил, что провел встречи с премьером Грузии, президентом страны, главой Минобороны, спикером парламента и главой МИД Грузии.

«В целом, это были хорошие встречи. Мы говорили о двустороннем сотрудничестве, которое по-прежнему очень хорошее. Мы говорили о возможностях, которые открывает это решение Евросоюза, а также о способах поддержки процесса евроатлантической интеграции», - заявил Коломина.