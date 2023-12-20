Пашинян прокомментировал слова Путина о том, что Армения сама отказалась от Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Армения сама отказалась от Нагорного Карабаха, признав его частью Азербайджана.

«Эта тема много обсуждалась после сентября 2022 года. В ноябре и декабре 2020 года президент РФ заявил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Эти заявления публичны, есть в соцсетях, если не ошибаюсь. О том, что Россия собирается сделать такие заявления, я узнал из прессы», – сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, это заявление противоречило трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, а в 2021 году Азербайджан вторгся на территорию Армении.

«Мы обратились по этому вопросу к ОДКБ и России, с которой у нас есть отдельная договорно-правовая база. Ноль реакции. Тогда я подал в отставку, Национальное Собрание было распущено. На 20 июня были назначены выборы. В эти дни Армению и Азербайджан посетил глава МИД РФ. Была высока вероятность, что если бы правительство Армении отреагировала иначе, выборы бы не состоялись, Республика Армения была бы распущена», – сказал Пашинян.

Пашинян также прокомментировал недавнее заявление представителя МИД России Марии Захаровой. Она перечислила ряд действий Еревана, «из-за которых так и не удалось в полной мере реализовать трехсторонние договоренности».

«Я бы посоветовал МИД РФ взять трёхстороннее заявление от 9 ноября и прочитать вплоть до 8 пункта включительно. Пусть прочитают и посмотрят, кто какое обязательство не выполнил. Т.е. в трехстороннем заявлении от 9 ноября написано, что Азербайджан должен напасть на Нагорный Карабах, а российские миротворцы в это время должны быть в укрытиях?», - сказал Пашинян.



Он указал и на то, что российский миротворческий контингент был командирован в Нагорный Карабах на основании решения Федерального Собрания РФ.



«И в этом решении Федерального Собрания указано, что миротворческий контингент находится там для защиты гражданского населения. Где сейчас гражданское население Нагорного Карабаха?», – сказал Пашинян.

Кроме того, премьер Армении сообщил, что переговорный процесс с Азербайджаном продолжается, он осуществляется и в режиме онлайн.