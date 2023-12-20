В Цхинвали сообщили о сокращении российского финансирования

Россия сокращает финансирование самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом по итогам встречи в Госдуме РФ сообщила председатель комитета югоосетинского парламента по бюджету и налогам Елена Джиоева.

По её словам, базовая часть финансирования программы социально-экономического развития Южной Осетии с 2016 года составляла 3 млрд 609 млн рублей, а на 2024 год она заложена в сумме 3 млрд 325 млн рублей.

«Российской стороной были секвестированы средства в размере 284 млн рублей. Понимание по бюджету на 2023 год есть. Что касается 2024 года, то необходимые средства еще не заложены в бюджет. Мною был обозначен и этот вопрос. Второе направление, которое мы обсудили с российским коллегой, касалось бюджетных инвестиций, поддержки инвестиционной деятельности», – сказала Джиоева.

Она добавила, что Россия должна предоставить господдержку инвестиционным проектам в Южной Осетии, предельный лимит средств на которые составляет 408 миллионов рублей.

«Эти деньги Южная Осетия тоже пока не получила», – сказала Джиоева.

Ранее «Эхо Кавказа» писало о том, что Россия сокращает финансирование Абхазии в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию самопровозглашенной республики.