Давитая: передача РФ госдачи в Пицунде – захват грузинской собственности

Планы властей самопровозглашенной республики Абхазия утвердить соглашение о передаче России госдачи в Пицунде комментирует председатель грузинской партии «Европейские демократы» Паата Давитая. Политик называет действия абхазских властей и Москвы незаконными и призывает руководство Грузии отреагировать на них соответствующим образом.

«Эти действия, которые сегодня предпринимают сепаратистский парламент и РФ, являются захватом грузинской собственности. Это признаки аннексии, исходя из этого очень важно, чтобы правительство Грузии обратилось к международным партнерам по поводу того, как Россия, нарушая все правовые нормы захватывает собственность, принадлежащую Грузии, и это должно стать предметом расследования, потому что в будущем все эти люди, причастные к этому, должны быть привлечены к ответственности по Уголовному кодексу Грузии», – сказал Давитая.

Ранее с заявление по теме выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили

«Это наши земли, наш аэропорт, наш порт, и поэтому нам надо их защищать», – сказала Зурабишвили 20 декабря после открытия Дома правосудия в Зугдиди.