В МВД Грузии опровергли отказ от «балканской модели» сотрудничества с ФРГ

МВД Грузии распространило заявление о подписанном между Грузией и ФРГ соглашении о миграции и мобильности. Документ подразумевает более интенсивное осуществление программ обучения и стажировки для грузинских студентов, а также усиление существующих механизмов борьбы с нелегальной миграцией, сообщают в ведомстве:

«Соглашение, в частности, предусматривает улучшение условий труда для тех граждан Грузии, которые уже покинули родину и работают в разных странах Евросоюза. Кроме того, планируется углублять сотрудничество между двумя странами за счет укрепления сотрудничества в сфере переподготовки работающих специалистов и системы образования. Планируется максимально популяризировать программы обмена студентами, стажерами и исследователями».

В ведомстве поясняют, что одна из важнейших целей соглашения – усиление циркулярной миграции и легальной трудовой миграции из Грузии в Германию с учетом взаимных интересов.

Ранее Общественный вещатель Германии сообщил о том, что Берлин предлагал Тбилиси заключить соглашение по «балканской модели», но Грузия отказалась. Эта модель подразумевает упрощенные процедуры легального трудоустройства в Германии. В МВД Грузии опровергли эту информацию:

«К сожалению, в различных СМИ распространяется неверная информация, будто грузинская сторона отказалась от т.н. «балканской модели». Это не соответствует правде. Хотим подчеркнуть, что между Грузией и немецкой стороной в течение длительного времени шел переговорный процесс, включая встречи и визиты, на основе которых был разработан вышеупомянутый проект соглашения, и т.н. «балканская модель» не являлась предметом обсуждения».

Между тем соглашение, подписанное 19 декабря, в ведомстве назвали «важным шагом на пути европейской интеграции».