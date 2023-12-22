Грузинский фильм не попал в шорт-лист «Оскара»

Грузинский фильм «Гражданин святой» режиссера Тинатин Каджришвили не попал в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший международный полнометражный фильм».

Согласно списку, опубликованному на сайте Американской киноакадемии, в шорт-лист попал фильм «Американец» Майкла Гурджяна (Армения), документальный фильм «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова (Украина), а также картины из Бутана, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Японии, Мексики, Марокко, Испании, Туниса и Великобритании.

Номинантов объявят 23 января 2024 года. Вручение премии намечено на 10 марта.

За право представлять Грузию на «Оскаре» боролись еще три картины: «Тайна надписи на горе Граклиани» – режиссер Лела Ципурия, «Прекрасная Элене» – режиссер Георгий Овашвили, «Дрозд, дрозд, ежевика» – режиссер Элене Навериани.