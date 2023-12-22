Минюст РФ признал «иноагентом» автора «Масяни» Олега Куваева

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом художника-мультипликатора, автора анимационного сериала «Масяня» Олега Куваева.

В реестр «иноагентов» также попали священник, бывший протодиакон Андрей Кураев, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов, ведущая телеканала «Дождь» Валерия Ратникова, сооснователь проекта «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян, журналист Александр Рыклин, издания «Верстка» и «Можем объяснить».

Олег Куваев с 2006 года живет в Израиле, куда переехал по семейным обстоятельствам. Он неоднократно высказывался против политических преследований в России. После начала полномасштабной войны в Украине выпустил в мультсериале «Масяня» несколько резко антивоенных серий. Сайт мультсериала был заблокирован Роскомнадзором в марте 2022 года. В октябре 2023 года в отношении Куваева в России было возбуждено уголовное дело по статье о «публичных действиях, направленных против безопасности государства».

Проект «Роскомсвобода» и телеканал «Дождь» уже были ранее внесены Минюстом в список «иноагентов». «Дождь» также объявлен «нежелательной организацией» в России.