Штормовой ветер повалил деревья и сорвал крыши с домов на востоке Грузии. Самая сложная ситуация в Кахетии. В Кварельском муниципалитете повреждены крыши не менее 20 домов. В Ахметском и Лагодехском муниципалитетах вырвало с корнями деревья. В результате несколько автомобильных дорог оказались перекрыты, сообщает агентство «Новости-Грузия». Кроме того, после урагана сотни абонентов в Кахетии остались без света.

Сейчас в зоне стихии работают спасатели. В первую очередь, они убирают поваленные деревья с дорог.

Сообщения о поваленных деревьях сегодня также поступали из Тбилиси и Рустави (регион Квемо-Картли). В соседнем Гардабани ветер повалил главную городскую елку, которую открыли в торжественной обстановке только накануне.

На центральной площади города Озургети в Западной Грузии во время шторма шла подготовка к новогоднему мероприятию. Установленный на сцене экран упал на пианистку Ирину Солтиш, которая должна была участвовать в концерте. Женщина отделалась переломом руки, опасность ее жизни не угрожает, передает GuriaNews.

В горах сегодня – сильный снегопад. Из-за метели и плохой видимости действуют ограничения на дорогах как в западной, так и в восточной части страны.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до 26 декабря. Ранее жителей Грузии предупредили о сильных дождях, ветре, снегопаде, тумане и опасности схода лавин, а на море возможен шторм до 6 баллов.