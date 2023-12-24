Ежегодная предновогодняя благотворительная акция «Стань Сантой для бездомных животных» пройдет сегодня в Тбилиси. В 13:00 участники собираются у станции метро «Руставели», чтобы собрать помощь для бездомных животных, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Собранными на благотворительной акции лекарствами, одеялами и продуктами мы поможем животным и людям, которые о них заботятся по всей Грузии. Приходите всей семьей и с четвероногими друзьями и станьте участником самого доброго мероприятия», – пишут организаторы.

Принести на акцию можно корм для животных (сухой, влажный), лекарства, миски, игрушки и аксессуары, подгузники, которые традиционно дарят животным-инвалидам приюта Тамаза Элизбарашвили.

Параллельно с акцией пройдет благотворительная ярмарка. Еще на мероприятии можно будет послушать приятную музыку и познакомиться с единомышленниками.

«Товары, которые вы пожертвуете на благотворительную ярмарку, и сумма проданного товара будут использованы в целях нашей кампании», – добавили организаторы.