В Беларуси за год задержали 125 человек, вернувшихся из-за границы

С начала года не менее 125 граждан Беларуси были задержаны после возвращения в страну из-за границы. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». В большинстве случаев после того, как их телефоны проверили сотрудники КГБ или таможни, уточняют правозащитники.

Впоследствии многие из задержанных были привлечены к административной ответственности по статье о распространении экстремистских материалов. Чаще всего на границе задерживают белорусов, приезжающих из Литвы, однако проверки и задержания происходят на всех пограничных пунктах Беларуси, включая те, что работают на границе с Россией.

С сентября 2023 года граждане Беларуси не могут обменять или продлить свои паспорта в посольствах и консульствах за границей, для этого надо лично приехать в Беларусь. Кроме того, теперь белорусам нужно приезжать на родину и для проведения сделок с автомобилями и недвижимостью.

Белорусские правозащитники полагают, что все это делается для того, чтобы заманивать в Беларусь граждан страны, выступающих против режима Лукашенко и вынужденных уехать из страны под угрозой уголовного дела.

Литва после этого объявила, что будет выдавать живущим в ней гражданам Беларуси так называемые «паспорта иностранцев». Эта мера будет применяться к тем белорусам, которые подвергались репрессиям у себя на родине и не могут вернуться в страну, чтобы обновить документы. Таких людей в Литве сейчас живёт около тысячи.

В ноябре правительство Беларуси постановило, что граждане, планирующие переехать на постоянное место жительства в другие страны, должны будут получать специальное разрешение в миграционных органах по месту жительства.