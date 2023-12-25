ГПЦ отмечает день интронизации Католикос-Патриарха всея Грузии

Грузинская православная церковь отмечает день интронизации Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго. 25 декабря исполнилось 46 лет со дня торжественного богослужения в связи с возведением его в сан Патриарха.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с супругой и детьми встретился с Патриархом и лично поздравил его «с этой знаменательной датой».

«Вот уже почти пять десятилетий его Высокопреосвященство с мудростью и любовью заботится о нашей духовной жизни, гражданском единстве и прогрессе страны, утверждая и укрепляя общечеловеческие ценности веры, любви, служения Родине и народу своим примером. Его имя связано с возвращением христианских ценностей в Грузию, с международным признанием автокефалии церкви, с возрождением церковной и монастырской жизни, духовным просвещением и многими другими благами. Это великое достижение одинаково важно и ценно для всех граждан нашей многонациональной страны», – написал Гарибашвили в соцсети.

С днем интронизации Илию II поздравил и спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«После интронизации он принял управление Грузинской церковью с 30 храмами, действующими в 15 епархиях, где службы совершали несколько десятков архиереев и монахов. Сегодня, благодаря Его Святейшеству, в Грузии и за рубежом существует 46 епархий – с 2000 действующими храмами и 3000 монахами. Это не просто цифры, это основа нашей духовности и основы нашей идентичности. Роль Илии II в новейшей истории Грузии уже оценена как уникальная и историческая. Это лично заслуга Его Святейшества, что Церковь была и является примирителем наших сограждан и устранителем всех разногласий», – отметил Папуашвили.