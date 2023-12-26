Азербайджан высылает двух сотрудников посольства Франции

Министерство иностранных дел Азербайджана распорядилось о высылке двух французских дипломатов. Их обязали покинуть страну в течение двух суток, говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства.

Вызванному в азербайджанский МИД послу Франции был выражен «серьезный протест из-за действий двух сотрудников французской дипмиссии». Как следует из сообщения, их заподозрили в действиях, не соответствующих дипломатическому статусу.

О реакции французского руководства на решение и с чем конкретно оно может быть связано, пока не говорится.

В последние годы отношения между Азербайджаном и Францией становились все более напряженными. Париж усилил поддержку Армении наряду с критикой в адрес Азербайджана. Чиновники в Баку обвиняют Францию в защите позиции другой стороны в азербайджано-армянском конфликте, отмечает Азербайджанская служба Радио Свобода.