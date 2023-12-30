Уволенные сотрудники Тбилисского театра оперы и балета будут судиться с руководством

Уволенные сотрудники Тбилисского театра оперы и балета, бастовавшие с требованием улучшения условий труда, планируют подать иск в суд. «Жалоба также была направлена в Инспекцию труда. Мы обязательно доведем это дело до конца», - сказала одна сотрудница театра оперы и балета, передает SOVA.

Всего из театра оперы и балета было уволено 17 сотрудников. В пояснительном письме художественный руководитель и исполняющий обязанности директора театра сообщил:

«Учитывая, что бастующие не собирались выходить на работу даже через 30 дней после забастовки, когда в театре активный сезон, должны состояться премьеры спектаклей и затруднена нормальная работа театра, театр нанял сотрудников, которые в настоящее время выполняют те же функции по трудовым договорам заключенным после 5 декабря 2023 года.

Кроме того, фонд заработной платы, определенный штатным расписанием, был полностью направлен на оплату труда вновь принятых на работу сотрудников.

Таким образом, поскольку в настоящее время театр заключил трудовые договоры с лицами, выполняющими идентичные функции, выполняемые бастующими сотрудниками, и театр не нуждается в двух работниках на одной должности, к тому же у него (театра) уже нет для этого зарплатных ресурсов, принимая во внимание и учитывая указанные объективные обстоятельства, театр принял решение о прекращении трудовых отношений с бастующими лицами с 28 декабря 2023 года», - говорится в письме.

До получения данного ответа, упомянутые 17 работников изъявили вернуться на работу, посредством участия профсоюза, пишет информационное интернет-агентство «Нетгазети». Они также заявили, что 25 декабря театр был проинформирован о желании прекратить забастовку и возобновить работу. Через несколько часов после этого заявления они узнали об увольнении.

Забастовка сотрудников Театра оперы и балета продолжалась 53 дня. Бастующий технический персонал потребовал 100-процентного повышения заработной платы, оплаты сверхурочных, улучшения условий труда и восстановления на работе двух уволенных сотрудников. Администрация обещала им с января повысить зарплату на 40%.