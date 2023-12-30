Ираклий Гарибашвили: Возвращение господина Бидзины в политику было необходимым

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили утверждает, что в ближайшие годы роль основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили в развитии страны будет решающей:

«Все хорошо знают об уникальной роли господина Бидзины Иванишвили в деле спасения нашей страны. Если бы господин Бидзина не пришел в политику в 2012 году, сегодня не осталось граждан, которые в это не верят, у нас вообще могло бы не быть страны. Если бы предыдущее, репрессивное, преступное правительство осталось у власти в 2012 году, сегодня страна была бы вовлечена в войну, что означает практическое разрушение государства, мы могли потерять суверенитет…

Что касается возвращения Бидзины Иванишвили в политику, то он сам объяснил все причины. Сегодня геополитическая ситуация меняется каждый день, и эта ситуация, конечно, влияет на государство. Меняется мировой порядок. Никто не знает, как долго это продлится и какие последствия эти катаклизмы принесут государствам, и главный интерес – как это отразится на нашей стране.

В такой сложной геополитической ситуации роль господина Бидзины, конечно, решающая, и здесь он также взял на себя уникальную роль. Следующие 10 лет будут очень сложным периодом не только для региона, но и для всего мира. Потому ситуация в стране и мире сегодня такова, что возвращение господина Бидзины в политику было необходимым», - заявил премьер-министр.

Между тем, во время своего выступления на съезде «Грузинской мечты» Иванишвили заявил, что премьер-министр не сменится, пишет SOVA: «Я не буду кандидатом в премьер-министры, могу вам это сказать с уверенностью… Премьер-министр не изменится», - заявил он.

Напомним, что основатель «Грузинской мечты» вернулся в политику, он был избран почетным председателем правящей партии.