Председатель «Нацдвижения»: Иванишвили вылез из норы после неудачи

Бидзина Иванишвили вернулся в политику после того, как осознал, что «Грузинская мечта» потерпела неудачу, утверждает председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили:

«Бидзина, бери за руку Ираклиев, Лилуашвили, Парцхаладзе, Созаров и отправляйтесь в Россию-матушку! Люди хотят Европы, мира, безопасности и процветания!

Мы выиграем главную битву и грузинский народ победит! В 2018 году народ победил и Иванишвили «вернулся», пролил слезы и обещал народу процветание… «обналичил» свое и «ушел»… (говорил, что) если не случится катастрофы, больше не вернусь. И вот это для него катастрофа - народ победил, и мы получили статус кандидата в Евросоюз…

После еще одной большой неудачи он вылез из норы и снова вернулся, опасаясь потери власти…

Наш правильный путь, активность народа и включение Саакашвили в процессы полностью разрушили русскую партию… Что он сделал за 11 лет, что снова позволяет себе просить поддержки?!» - пишет Хабеишвили на странице в Facebook, передает SOVA.