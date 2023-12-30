Ника Гварамия: Человек, который отобрал политику у народа, вернулся в политику

Решение экс-премьера Бидзины Иванишвили вернуться в политику прокомментировал основатель телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия.

«Человек, отнявший политику у народа, вернулся в политику… Он никуда и не уходил, но сейчас на формальной должности… Ситуация драматически изменилась, грузинские политики должны понять, что здесь идет битва между добром и злом, в буквальном смысле и зло чувствует себя слабым…

Оказалось, что все оценки о пребывании «Грузинской мечты» на Эвересте оказались ложью. Мы видели возвращение Иванишвили… и это лицо было абсолютно идентично лицу, которое я видел в 2018 году, униженное лицо, после поражения Саломе Зурабишвили в первом туре, это было агрессивное, напряженное лицо. Мы стали свидетелями того же самого, той же тональности, эмоции – вещь безошибочная…

Нам следует больше верить в свои силы и меньше в чью-то неизбежную победу, такого не бывает, и мы это усвоили в этот момент…

Бидзина Иванишвили близок к международным санкциям, он сейчас создает завесу формальности, чтобы быть человеком, находящимся в фундаменте государства, наложение санкций на которого означает удар по государству… Дело в том, что «Мечта» в беде, в ней внутренние разногласия, это тоже подтвердилось», - заявил Ника Гварамия, передает SOVA.