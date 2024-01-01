Поздравления первых лиц Грузии с Новым годом

Президент Грузии обратилась к жителям Грузии с новогодними поздравлениями с моста Ингури. Саломе Зурабишвили, что она включается с «наиболее потухшего» места, в котором нет ни одной большой новогодней елки.

«А здесь должна быть зажжена самая высокая и красивая рождественская елка, за которой следует наблюдать с обеих сторон этого моста. Этот мост — то, что объединяет нас, что объединяет Абхазию и нынешнюю Грузию, получившую статус (кандидата в ЕС)», — заявила президент.

Саломе Зурабишвили продолжила речь из президентского дворца Орбелиани, который, по её словам, «является символом государства и — что более важно — символом нашего единства — абхазов, жителей Цхинвали, представителей диаспор и наших граждан!»

«Это — место, которое является вашим домом, вашим государством. Когда мы говорим о единстве, это то, что нам дороже всего, и я хотела бы с этим единством поздравить вас с предоставлением статуса кандидата в ЕС, настоящим открытием европейского пути, которое является достижением каждого в этом году», — отметила Зурабишвили.

С новогодними поздравлениями выступил и премьер-министр Грузии. Ираклий Гарибашвили назвал 2023 год – годом «поистине исключительного успеха и продвижения вперед».:

«В результате общих усилий нашего народа и правительства сегодня Грузия является выдающимся лидером с точки зрения экономического прогресса и демократии во всем мире. Историческое событие – предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС — стало лучшим признанием нашей совместной работы, основанной на достоинстве и правде… И сейчас, когда Грузия как никогда близка к достижению своих национальных целей, мы встречаем следующий 2024 год с новыми надеждами, целями и задачами. Мы полны решимости и готовы продолжать самоотверженно работать для достижения этих национальных целей в ближайшее время», — заявил премьер.