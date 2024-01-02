В Грузии выделят 16 миллионов лари на популяризацию вина

На популяризацию грузинского вина в 2024 году будет направленно 16 миллионов лари, 2 миллиона из этой суммы будет вложено в бюджет Национального агентства вина Грузии, которое, в свою очередь, займется освоением внешних рынков, сообщает глава ведомства Леван Мехузла пояснил.

«Мы будем активны на местном рынке, но мы изменим инструмент, с помощью которого мы будем действовать на местном рынке. Мы разработали государственную программу, в рамках которой мы возместим определенную часть (расходов) организаторам, которые будут проводить фестиваль, выставку, дегустацию и другое… 1,5 миллиона лари выделяются на мероприятия на местном рынке и соответствующую программу, а остальное распределяется на выставки и среди наших партнеров. подрядчиков, то есть зарубежные рынки».

По словам Левана Мехузла, маркетинговая деятельность на целевых рынках включает участие в традиционных выставках — в Дюссельдорфе, в Париже, Нью-Йорке, Корее и Японии. Агентство выбрало стратегические рынки, где Грузия будет продвигать вино через подрядчиков, среди таковых - США, Великобритания, Германия, страны Балтии, Польша, Южная Корея и Япония.