Абхазские СМИ о списках по лишению членов НПО гражданства РФ

Абхазские телеграм-каналы вновь пишут о подготовке списков кандидатов на лишение гражданства РФ из числа представителей НПО и настаивают на наличии таковых. Так разные СМИ реагируют на опровержение Администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания. Телеграм-канал Respublica пишет, что «администрация» Бжания не стала опровергать само наличие подобных списков на лишение гражданства РФ.

«Никто и не говорил, что у АП РА или у Аслана Бжания есть полномочия лишать российского гражданства. Также, как и во времена репрессий у наших ретивых стукачей не было полномочий отправлять в Сибирь или на смертную казнь. Речь идет лишь о подаче информации куда надо. А система сама дальше разберется. Редакция тк (телеграм-канала) «Республика» никогда не публикует информацию без конкретного источника. В данном случае речь идет об источнике из Администрации Президента», — пишет Respublica.