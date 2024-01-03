Движение автомобилей ограничено или запрещено на некоторых дорогах Грузии

Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии публикует информацию о ситуации на дорогах страны.

Из-за снегопада и гололеда движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами запрещено на перевале Накерала, на участке дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (км 39-км 52), а так же на участке дороги Коби-Гудаури и на участке Хаиши-Ушгули (км 70 — км 185) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили, здесь передвижение запрещено и для автобусов вместимостью более 30-ти посадочных мест.

Движение других видов транспорта разрешено с использованием цепей противоскольжения. Движение для внедорожников (с двумя и более ведущими мостами) свободно.

По информации Национального агентства по охране окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в безостановочном режиме, на участке Гудаури-Коби только через туннели.

«Движение в указанном режиме будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции», - говорится в сообщении, распространенном Департаментом автомобильных дорог.