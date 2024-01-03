Выживший в трагедии Шови: мы до сих пор не имеем статуса пострадавших

Выживший в трагедии Шови Георгий Адамия пишет, что до сих пор ни он, ни кто-либо их тех, кто выжил в трагедии в Рача в августе 2023 года, до сих пор не имеют статуса пострадавших. Прошло пять месяцев, отмечает он.

По его словам, экспертиза установила, что выжившие не получили «опасных для жизни травм» во время катастрофы, передает SOVA.

«Каждое мгновение было опасным для нас и наших детей. Машины, в которых мы находились, в считанные секунды смел оползень, несколько дней мы не могли стоять на ногах. Спустя пять месяцев нам все еще снятся кошмары о том, как мы спасаемся от оползня, у нас с Томой возникает неприятное чувство, когда вспоминается Рача, чувство страха при виде горы… Правительство, в полном смысле этого слова, наплевательски к нам отнеслось, моя семья не получила от них никакого внимания и поддержки в течение этих пяти месяцев.

Счастливого Рождества и Нового года всем! Спасибо Богу за то, что спас нас и мальчикам, которые вытащили нас из этого ужаса. Еще раз выражаю соболезнования семьям погибших», - написал Адамия.

Напомним, 3 августа, около 16:00, поступило сообщение о том, что в Раче, Шови, развились оползневые процессы. Спасательная операция началась примерно через 3 часа после получения уведомления. На место трагедии вылетели 2 спасательных вертолета пограничной полиции для эвакуации населения. Из зоны стихийного бедствия были вывезены 210 человек.

Власти информируют, что поисковые работы не прекращаются с августа, когда оползень покрыл грязью коттеджи в Рача, унеся жизни 32 человек. До сих пор ведутся поиски одного ребенка - предположительно, это сын погибшего в результате трагедии Зазы Месхи.