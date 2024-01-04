Полиция задержала пытавшегося ограбить банк TBC в Тбилиси

Министерство внутренних дел Грузии сообщает о задержании пытавшегося ограбить филиал банка TBC в Сабурталинском районе Тбилиси. Арестованному грозит лишение свободы, на срок до 7 лет, сообщают в ведомстве.

«В результате оперативных мероприятий и следственных действий в Тбилиси был арестован Г.Г., 1984 года рождения, по обвинению в грабеже и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Следствие установило, что обвиняемый ворвался в один из филиалов «ТБС-банка» в Тбилиси и угрожая оружием попытался украсть деньги, однако не смог осуществить свой план и скрылся с места происшествия».

Полиция задержала злоумышленника через несколько часов после произошедшего.

В качестве вещественного доказательства правоохранители изъяли оружие, с помощью которого Г.Г. планировал совершить преступление:

«Расследование ведется по статьям 179 и 236 УК «Разбой» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия», - говорится в информации.