Пострадавших от использования новогодней пиротехники уменьшилось

В ожоговом центре в Тбилиси проходят лечение двое детей, пострадавших от пиротехники, сообщил руководитель медучреждения Гуга Кашибадзе грузинской службе «Радио Свободы»:

«Один, 9-летний мальчик, перед новым годом получил травму и перенес операцию на груди, руках и шее. Его здоровью ничего не угрожает. Другой, 6-летний мальчик, поступил в нашу клинику вчера, с травмами лица. К счастью, его состояние стабильно, без очень глубоких травм, хотя лицо у него обожжено. У нас были и другие пациенты, но, к счастью, серьезных травм у них не было».

Ранее сообщалось о двух пострадавших от взрыва пиротехники в Батуми. 31 декабря в Международный госпиталь Батуми поступил 40-летний мужчина с множественными ожогами обеих рук. Пациент полностью потерял один палец, частично — второй. В настоящее время состояние мужчины удовлетворительное. Также 30 декабря в Батумский медицинский центр доставили 25-летнего мужчину, который, результате взрыва пиротехники потерял один палец.

Ему также потребовалась помощь травматологов. Мужчина до сих пор находится на лечении в медицинском центре.

Два пациента поступили в кутаисский госпиталь с разными травмами, полученными в ходе использования петард. Обоим потребовалась экстренная операция на запястьях.

Впрочем, несмотря на последние случаи, что число пациентов, пострадавших в ходе использования пиротехники в этом году уменьшилось, утверждает Кашибадзе:

«Сейчас Новый год прошел, ино все еще продолжится на Рождество, старый Новый год, хотя на данный момент (количество травмированных) относительно сократилось».