Президент Грузии поздравила армян с Рождеством

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила армян с праздником Святого Рождества Христова, а западных христиан – с Богоявлением.

Армянская апостольская церковь – единственная в христианском мире, отмечающая Рождество и Крещение 6 января. Католическая Европа празднует Богоявление: в западноевропейской традиции считается, что в ночь с 5 на 6 января к маленькому Иисусу пришли на поклон волхвы с дарами, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Сердечно поздравляю с праздником Рождества и Крещения Армянскую апостольскую церковь и ее прихожан во всех уголках мира, а особенно, наших соотечественников армянского происхождения, проживающих в Грузии.

Вместе с ними я поздравляю представителей тех конфессий, которые сегодня отмечают Богоявление. Присоединяюсь к вашей радости, желаю мира, здоровья и благополучия», – написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.