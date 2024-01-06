Православные в Южной Осетии отмечают 6 января Рождественский сочельник

В храмах столицы самопровозглашенной республики Южная Осетия Рождества Пресвятой Богородицы и Пресвятой Троицы пройдут традиционные рождественские богослужения.

«6 января, в Рождественский сочельник, в 10.00 были совершены Царские часы, в 16.00 начнется Великое повечерие, Рождественская Утреня, в полночь же состоится Крестный ход, за которым последует литургия», - сказали информагентству «Рес» в пресс-службе Аланской Епархии.

Сочельник - это вечер накануне Рождества Христова. Он завершает 40-дневный рождественский пост, названный Филипповский. Это время подготовки тела и души к великому событию. При этом до восхода вечерней звезды в этот день строго-настрого запрещается употреблять любую пищу.

С этого дня и вплоть до Крещения у всех православных будут продолжаться особые дни - святки. Время, когда принято заниматься благотворительностью, ходить в гости и дарить подарки.

Праздник Рождества Христова, который наступит 7 января, повествует о событиях более чем двухтысячелетней давности. Следующий за Рождеством Христовым двунадесятый непереходящий православный праздник, который 19 января отметят в Южной Осетии - Крещение Господне (Богоявление). Если в ночь на Рождество было ясное и звездное небо, считалось, что год будет урожайным.