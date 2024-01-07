Глава ГПЦ в рождественском послании говорил про мир и искусственный интеллект

Глава Грузинской православной церкви Илия Второй в рождественском послании призвал верующих заботиться о мире, своем духовном развитии и предупредил о том, что жизнь меняется с появлением искусственного интеллекта, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Мир всегда был противоречивым, но сегодняшние конфликты и войны несут в себе реальную опасность того, что любой из них превратится в глобальную катастрофу и уничтожит все человечество. Вот почему все мы в меру своих сил должны заботиться о мире. Да благословит Бог Украину, Ближний Восток и весь мир», - говорится в Рождественской эпистоле.

Патриарх обеспокоен, что в последние столетия истинная вера в мире ослабла, а «вперед выдвинулся принцип - моя мораль и взгляды определяют мою веру; тогда как именно вера в Бога и Его заповеди определяют нравы и взгляды».

«Сегодня, как никогда, существует реальная опасность того, что человеческий эгоцентризм поставит под угрозу цель, ради которой мы были рождены, потому что мир развивается технологически, но наш духовный прогресс отстает от него, и мы сталкиваемся со многими психологическими и биоэтическими проблемами», - говорится в послании.

Илия Второй отмечает, что все большее место в жизни занимает искусственный интеллект, как сумма знаний, накопленных человечеством. По его словам, искусственный интеллект обладает потенциалом совершить огромный прорыв в жизни человечества и полностью изменить повседневную жизнь, однако без духовного развития мир ждут негативные последствия.

«В ближайшем будущем каждый столкнется с этой новой реальностью, и нашему обществу необходимо быть готовым к этому, встретиться с этим. Ясно одно: каждый из нас должен стремиться к личному совершенству… вместе со знанием необходима вера и наполненность божественной благодатью, чтобы люди не вернулись к язычеству», - отмечает Илия II в Рождественском послании 2024 года.