В Тбилиси прошло рождественское шествие «Алило»

В Тбилиси прошло шествие участников «Алило» в связи с рождественскими праздниками. Группа паломников с песнопениями начала шествие с площади Первой Республики, сообщает SOVA. По традиции, свои дары символически сделали и парламентарии Грузии. Они пообщались с паломниками, поздравили с Рождеством.

По словам архимандрита Иоане Мчедлишвили, собранные продукты будут доставлены в дома престарелых и приюты для сирот - их будут расфасовывать в течение двух дней после сбора даров.

«Я поздравляю всех православных христиан с Рождеством Христовым. Этот праздник особенно отмечается во всех храмах. Мы услышали Рождественское послание Его Святейшества. Этот праздник также связан с традицией зажжения свечи на окне, зажигая которую люди призывают Господа Иисуса Христа к своей семье. Также традиция «Алило», которая особенно важна. В этот день собирают различные продукты питания для нуждающихся людей, и то, что будет собрано, в ближайшие несколько дней будет распределено по домам престарелых и детским домам-интернатам», - заявил архимандрит.

Завершилось «Алило» в кафедральном соборе Самеба, где проводится богослужение в церкви Рождества Христова.

Традиция шествий «Алило» была восстановлена с 2000 года по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии.