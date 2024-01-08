Оппозиция Грузии хочет вернуть прямые президентские выборы

Партия экс-премьера Георгия Гахария призывает почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили и парламентское большинство на предстоящей весенней сессии парламента начать работу над конституционной поправкой, по возвращению правила проведения выборов президента. Главу государства должны выбирать граждане, а не представители большинства, заявил на пресс-конференции депутат от оппозиционной партии Бека Лилуашвили:

«Это обеспечит необходимую легитимность и независимость президента. О проблеме баланса в правительстве говорил и Бидзина Иванишвили, который признал наличие неограниченной и бесконтрольной власти у правительства «мечты», но вместо того, чтобы решить проблему конституционным путем, предложил себя в качестве «контролера» правительства, кстати, уже в третий раз. Власть должна быть сбалансирована, в демократической системе невозможно, чтобы один человек был гарантом государственной стабильности. Поэтому, по логике вещей, в его интересах должно быть сохранение конституционных институтов высокой легитимности. Поэтому мы призываем уважаемого председателя «Мечты» и парламентское большинство начать работу над конституционными изменениями».

При этом оппозиционер поясняет, что даже многие европейские страны, отказавшиеся от проведения всеобщего голосования в итоге, вернулись к прежней системе.