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У берегов Гудауты замечено турецкое судно

Телекомпания «Мтавари» распространила кадры турецкого судна, у берегов самопровозглашенной республики Абхазия. Авторы сюжета предполагают, что судно, под турецким флагом, занимается незаконным рыболовством. Подобное предположение выдвинул и председатель партии «Европейские демократы» Паата Давитая:

«Турецкие сейнеры в большом количестве заходят в Абхазию и занимаются рыболовством. Это нарушение стразу нескольких законов: во-первых, закона «Об оккупации», второе – это означает, что все эти корабли не обращаются к Грузии за получением лицензии. Они платят деньги коррумпированным лидерам сепаратистов. Таким образом наносится ущерб бюджету государства и флоре Грузии».

Каким образом турецкие судна оказались на оккупированной территории неподконтрольной центральным властям Грузии неизвестно.

Представители правительства на вопросы журналистов по теме не отвечают.

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