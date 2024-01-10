В Абхазии заявили об отсутствии нарушений при ловле рыбы

Председатель Госкомитета по экологии самопровозглашенной республики Абхазия Савелий Читанава прокомментировал ситуацию с ловом хамсы в абхазской акватории.

«Вчера мне прислали видео, где в сухумской бухте скопились корабли. Должен отметить, что это обычное явление перед плохой погодой. И хочу заметить, что в этом месте бухты никакой лов не осуществляется», – сказал Читанава корреспонденту «Апсныпресс».

По его словам, в этом году, как никогда, фиксируется мало нарушений при ловле хамсы.

«Нами зафиксировано лишь два случая нарушения 500-метровой зоны. Одно – позавчера и второе – сегодня. По ним ведется разбирательство», – сказал Читанава.

Что касается запаха рыбы в городе, то его разносит ветром от завода по переработке рыбы, утверждает чиновник.

«Вы же понимаете, что речь идет не об одном-двух килограммах, а о гораздо больших объемах переработки. Отсюда и специфический запах. При переработке рыба проходит через фильтры. К сожалению, они не всегда выдерживают нагрузки. При этом никакие ядовитые газы не выделяются», – сказал Читанава.

Он также сообщил, что инспекторы Госкомитета по экологии совместно с СГБ проводили рейдовые мероприятия в трех сухумских заводах по переработке рыбы на предмет выброса каких-либо негативных компонентов, но ничего подобного обнаружено не было.

Читанава опроверг сообщения о том, что под видом хамсы в Абхазии вылавливают ценные виды рыбы.