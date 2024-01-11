Самолеты не смогли приземлиться в тбилисском аэропорту из-за тумана

Из-за тумана и плохой видимости в Тбилисском международном аэропорту возникли проблемы с приемом рейсов. По этой причине самолет авиакомпании Georgian Airways, выполнявший рейс по маршруту Москва-Тбилиси, приземлился в международном аэропорту Кутаиси, а не в столице.

Самолет авиакомпании Air Dilijans, выполнявший рейс Ереван-Тбилиси, вернулся в армянскую столицу.

Вернуться в аэропорт отправления пришлось и самолету авиакомпании AZAL, выполнявшему рейс Баку-Тбилиси, а также самолету авиакомпании Qeshm Air, летевшему из Тегерана в Тбилиси. Он вернулся в Тегеран после нескольких минут полета над Тбилиси.