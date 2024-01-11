В батумской клинике скончался ребенок из Гали

В батумской клинике скончался 6-летний ребенок. По предварительной информации, причиной смерти стала вирусная инфекция.

Ребенок был перевезен из Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия в зугдидский реферальный госпиталь, где были проведены первичные обследования. Из-за отсутствия детского отделения ребенка пришлось перевести в батумское медучреждение. Врачи не смогли его спасти.

«У ребенка в течение нескольких дней наблюдалась лихорадка, затрудненное дыхание и кашель. Он был госпитализирован в отделение неотложной медицинской помощи, наблюдались моменты острой дыхательной недостаточности, острая недостаточность сердечно-сосудистой системы. После оказания соответствующей первой помощи ребенок был направлен в отделение неотложной помощи в специализированную клинику – в Батумский центральный госпиталь матери и ребенка», - рассказал телеканалу «Мтавари» врач Зугдидской реферальной больницы.

Медики утверждают, что госпитализация ребенка произошла поздно, точная причина смерти пока не установлена, так как на данный момент неизвестны результаты экспертизы. Тело погибшего 6-летнего ребенка уже перевезено в Гальский район.