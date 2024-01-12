«Мечта» vs Гахария – правящая партия отвечает на предложение экс-однопартийца

Бывшие однопартийцы экс-премьера и лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария выступили с критическими заявлениями после того, как он вызвал основателя правящей партии, миллиардера Бидзину Иванишвили на дебаты.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал Гахария предателем, не заслуживающим внимание со стороны «человека, имеющего особые заслуги перед страной».

«Основная причина абсурда заявления Георгия Гахария не в том, что скомпрометированный председатель 2-процентной партии нагло приглашает на дебаты человека, имеющего особые заслуги перед страной, основная причина абсурда в том, что у человека, разбирающегося в деле, даже нет вопросов к Георгию Гахария ни на какую тему… Слава Богу, сегодня Грузия гораздо более независима и суверенна, благодаря чему такие люди больше не занимают посты министра и премьер-министра», – написал Кобахидзе в соцсети Facebook.

Действия Георгия Гахария и его партии назвал «комизмом» спикер парламента Шалва Папуашвили:

«Мы наблюдаем абсолютную истерию после возвращения Бидзины Иванишвили в грузинскую политику. В эту кампанию активно включаются все крылья «Национального движения», будь то само «Нацдвижение», или его фланги в виде «Лело» и партии Гахария. Что касается Георгия Гахария и его партии, то, мне кажется, их деятельность дошла до комизма, по своим высказываниям, поведению, стилю и тону они абсолютно похожи на героев какого-нибудь комедийного художественного фильма или мультфильма, который, я не думаю, что даже им самими интересно смотреть».

Напомним, что экс-премьер и основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили официально заявил своем возвращении в политику на съезде «Грузинской мечты» 30 декабря 2023 года, в статусе почетного председателя партии. В ходе своего выступления он заявил:

«Единственное, что я не мог рассчитать – это предательство страны и команды, на которое пошел Георгий Гахария через месяц после того, как я дистанцировался от политики».

Георгий Гахария ответил почетному председателю партии постом в соцсети. Проклятия со стороны Иванишвили в его адрес звучат последние три года, утверждает лидер партии «За Грузию».

«Сначала через письма, потом через этих маленьких трусливых мальчишек, теперь вышел сам и продолжает проклинать. Иногда мне кажется, Иванишвили думает, что его проклятия имеют какую-то магическую силу. На самом деле он столько раз обманывал людей и команду, что его слово не имеет силы… Если он пожелает, я готов к дебатам в любом формате: юридически, в его же суде, политически, в его же медиа-платформах, на грузинском, в любом формате, при любых условиях. Потому что я точно знаю, что юридически я прав на 100%, политически я прав на 100% и, самое главное, я прав по-человечески, и он это прекрасно знает. В конечном счете – это традиционный грузинский способ разрешения споров, а также европейский стандарт ведения политики», – написал Георгий Гахария.