Азербайджан передал Грузии 16 джейранов

Правительство Азербайджана передало Грузии 16 особей джейранов. Они были выпущены на охраняемую территорию в муниципалитете Дедоплисцкаро.

«Это событие является еще одним шагом вперед на пути к полному восстановлению популяции джейранов в Грузии», – говорится на странице Агентства охраняемых территорий Грузии в Facebook.

Программа восстановления популяции джейранов реализуется с 2013 года. Эти животные из рода газелей вымерли в Грузии в 60-х годах прошлого века в результате урбанизации и браконьерства.

Программа реализуется в сотрудничестве с Кавказским офисом Всемирного фонда природы и правительством Азербайджана, при финансовой поддержке правительств Германии и Австрии.

На данный момент численность джейранов в муниципалитете Дедоплисцкаро превышает 300 особей.