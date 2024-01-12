Посол Польши рассказал о реакции Тбилиси на его призыв закрыть музей Сталина

Посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич рассказал о неофициальной реакции грузинского правительства на призыв дипломата закрыть музей Сталина в Гори.

Речь идет о словах Машкевича, произнесенных на конференции в Тбилиси в марте 2022 года, передает SOVA.

Машкевич вспомнил свою неформальную коммуникацию с представителем внешнеполитического ведомства Грузии.

«Грузинский МИД пробовал поставить меня на место. Но я сказал очень грубое слово, что я на эту тему просто не буду разговаривать», – сказал он.

При этом в МИД для официальных разъяснений посла не вызывали, говорит Машкевич.

«Не буду говорить подробности, но были такие замечания неофициальные. Я тогда очень деликатно, но послал! Как представитель Польши, я не могу иначе реагировать», — рассказал Машкевич.

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